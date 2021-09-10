Президент Украины высказался о возможности полномасштабной войны с Россией

Вероятность полноценной войны с Россией допустил президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума YES Brainstorming.

Украинский лидер не исключает вероятность полномасштабной войны с РФ и считает, что это было «наибольшей ошибкой». Таким мнением он поделился, отвечая на вопрос модератора дискуссии о возможности развертывания конфликта с Россией.

Однако такой вариант развития событий прекратит существование соседства Украины, Белоруссии и России. Поэтому война станет наибольшей ошибкой, подчеркнул Зеленский.