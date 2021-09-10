В ожидании приказа. Армия Украины готова «взять» Донецк и Луганск

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов уверен в боеспособности и мощи украинской армии. В эфире передачи «Право на власть» политик похвастался, что военнослужащие с легкостью могут «взять» территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), но не делают этого под предлогом беспокойства о судьбах мирных жителей.

«Если сегодня наш верховный главнокомандующий [президент Украины Владимир Зеленский] даст команду взять Донецк и Луганск, то они [украинские солдаты] могут это сделать. Но, что делать с теми десятками и сотнями тысяч людей, которые могут погибнуть? Кто за это будет нести ответственность?» — заявил Данилов.

Чтобы доказать зрителям широкие возможности Вооруженных сил Украины, секретарь СНБО привел в пример «успех» местных наемников в Афганистане. Напомним, украинские солдаты были прикомандированы к американским базам для выполнения тривиальных задач: сопровождения транспорта с гуманитарными грузами, рейдов и прикрытия отступающих коммандос США, о чем ранее писал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

mfa.gov.ua / Пресс-служба МИД Украины

После столь «ответственных» поручений военнослужащие Соединенных Штатов оставили украинцев в Афганистане, покинув страну из-за наступления боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Талибан»1. Алексей Данилов увидел в этом доказательство профессионализма армии Украины.

«Наша армия может выполнить любую задачу. И то, что наши ребята выполняли в Афганистане, то ни одна страна мира не смогла выполнить», — на полном серьезе сообщил секретарь СНБО.

Военный эксперт и директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов подтвердил, что в случае нападения у украинской армии действительно есть неплохие шансы «взять» ДНР и ЛНР. Однако есть несколько «но», про которые Киев забывает.

«Объективно армия Украины уже не та, что была в 2014 году. Много резервистов, которые получили боевой опыт во время службы на востоке страны. Но техника у них сорокалетней давности, которая прошла "камуфляжную модернизацию". То есть модернизация для того, чтобы создать видимость, а не для реального улучшения боевых качеств», — объяснил Кнутов.

К тому же у ВСУ есть несколько козырей, которые бойцы самопровозглашенных республик покрыть не в состоянии. К примеру, американские переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставки которого на Украину стали для США обычным делом. Также армия президента Зеленского выигрывает за счет ударных беспилотников — у ДНР и ЛНР такой техники просто нет.

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Впрочем, захватить Донецк и Луганск украинские войска смогут только в одном случае – если российская армия проигнорирует атаку на сограждан и останется в стороне. А такой сценарий маловероятен, убежден Юрий Кнутов.

«Россия поможет Донецку и Луганску, потому что там более полумиллиона человек имеют российские паспорта. У нас есть полное право заступиться за них всеми имеющимися силами. А если сравнивать уже российскую армию и украинскую, то разница в техническом оснащении будет в 40 лет. Причем не в пользу Украины. На месте Украины я бы 10 раз подумал, прежде чем что-то говорить. Такая бравада им нужна, чтобы поднять свой авторитет и авторитет президента Зеленского», — добавил военный эксперт.

Самое страшное в подобных речах то, что Киев, судя по всему, все больше отступает от приверженности Минским соглашениям в пользу силового решения конфликта на востоке страны, посетовал Кнутов. Если присмотреться к итогам недавнего визита господина Зеленского в США, то становится ясно, что Вашингтон одобряет стремления украинских властей «взять» непокорные территории силой.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации