Прямая линия с острыми углами. Почему не у всех губернаторов получается побыть Путиным

После прямой линии президента России и его пожелания о том, чтобы губернаторы на местах тоже разговаривали с избирателями в прямом эфире, примеру Путина последовали более трети глав субъектов РФ (37 из 85). Результат был разный. Почему одним слугам народа удалось наладить контакт, а другим — не очень, выясняла «Политика Сегодня».

В новом для себя формате дебютировали Олег Хорохордин (Республика Алтай), Евгений Куйвашев (Свердловская область), Александр Никитин (Тамбовская область), Василий Голубев (Ростовская область).

Ростовский колорит

У последнего первая прямая линия получилась как в известной поговорке про блин: глава региона пытался выглядеть уверенно, но создавалось впечатление, что ответы на вопросы граждан застревали у него в горле — так часто Голубеву приходилось откашливаться, иногда прикрываясь рукой. Вроде бы губернатор просто следовал простейшим правилам этикета, но психологи подобные жесты называют поведением не совсем искренних людей. Вероятно, в случае с ростовским губернатором это было просто совпадение.

Как предположили местные журналисты, покашливания были никак не связаны с дискомфортом от мероприятия — вопросы губернатору якобы тщательно просеяли через сито цензуры. В пользу этой версии свидетельствуют отключенные комментарии под трансляцией эфира в соцсетях.

Прямой эфир с боковыми «ударами»

Слабо получилось подражать президенту у главы Калмыкии Бату Хасикова. Как отметили сами местные жители, бывший кикбоксер «лил воду» вместо ответов и казался скорее спарринг-партнером, нежели матерым профессионалом политического ринга.

В первом же раунде республиканский глава, кажется, чуть не упал в нокдаун. Сложно было объяснить заминку после вопроса о подготовке 1 сентября — Хасиков зачем-то решил уточнить, поступил ли этот вопрос от жителей республики.

Следом, будто бы желая приблизить звук гонга к окончанию поединка, главный герой прямой линии выдал витиеватый пассаж о школьном питании. Хасиков поручил проблему правительству республики и заверил, что «обязательно обратится». Куда или в кого собрался обращаться бывший спортсмен не уточнил.

Алтайское разночтение

Также похвастаться ярким и продуктивным прямым эфиром не удалось Олегу Хорохордину. Глава Республики Алтай уделил решению проблем граждан всего час, что вызвало негодование в народе: люди жаловались, что этого времени недостаточно, чтобы понять реальную обстановку в регионе и хоть как-то помочь людям.

Другим отрицательным моментом стала проблема с анонсированием прямой линии. На местном телевидении оповещали о предстоящем эфире на следующий день после его проведения. Конечно, это вопрос организационный, но претензии высказали губернатору в Instagram. Не оценили подписчики и слова Хорохордина о том, что на прямую линию он вышел «по поручению президента России». Ну зато честно сказал, зачем и почему провел эфир.

Ответами блеснуть тоже не вышло: на часть вопросов прозвучали размытые формулировки с «перепоручением» кому-нибудь. Справедливости ради стоит отметить, что и громкими обещаниям губернатор не сыпал. Напротив, заверил, что при его правлении проблема железнодорожного сообщения Алтая с другими регионами не решится, а вопросом снижения коммунальных тарифов для населения займется Минэнерго РФ в 2022 году. Но это не точно.

instagram.com / @khorokhordin.official

Триумвират лучших

Среди губернаторов нашлись и «отличники». В их числе оказались Александр Усс (Красноярский край), Александр Дрозденко (Ленобласть) и Вячеслав Гладков (врио, Белгородская область). По статистике, они чаще многих своих коллег и на регулярной основе выходят на открытый диалог с гражданами.

Например, Усс и до поручения президента проводил прямые линии с жителями края. Общаться губернатор предпочитает по старинке, в телевизионном формате. А вот его коллега Дрозденко наоборот, чаще контактирует с гражданами через социальные сети. Тем или иным способом оба демонстрируют готовность работать с населением.

Политтехнолог Алена Август объясняет столь разную готовность слуг народа к открытому формату взаимодействия с населением уровнем их навыков социальной коммуникации. Формат прямой линии требует от политиков молниеносных и четко сформулированных ответов даже на самые острые вопросы и, возможно, это «пугает» некоторых губернаторов.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Кроме того, со многими представителями власти играет «злую шутку» сила привычки ко всему готовому. Обычно политикам заранее готовят темы и ответы к выступлениям, поэтому они чувствуют себя и выглядят уверенно. Но прямой эфир непредсказуем.

«Имеет значение только одно — есть ли у тебя навыки коммуникации в сложной, практически всегда негативной среде. Готов ли четко сформулировать мысль, умеешь ли работать с возражениями, вопросами, умеешь ли быть ярким, умеешь ли приводить метафоры, сравнения. Вот тогда ты будешь красавчиком», — уверила эксперт корреспондента «Политики Сегодня».

В стрессовой обстановке ни возраст, ни пол не влияют на процесс и итог диалога, рассуждает политтехнолог. То есть молодость далеко не всегда говорит о прогрессивности, а зрелость — о консервативности.

Наглядным тому примером Август назвала губернатора Калужской области Анатолия Артамонова. Несмотря на то, что он в мае отметил 69-летие, остается открытым к обсуждению таких тем, как цифровое государство.

Одновременно с тем, резюмирует собеседник «ПС», в России хватает молодых и амбициозных политиков, которым сложно выражать свои мысли так, чтобы их потом не цитировали в ироничном ключе на просторах Сети.