Прямая линия с острыми углами. Почему не у всех губернаторов получается побыть Путиным

После прямой линии президента России и его пожелания о том, чтобы губернаторы на местах тоже разговаривали с избирателями в прямом эфире, примеру Путина последовали более трети глав субъектов РФ (37 из 85). Результат был разный. Почему одним слугам народа удалось наладить контакт, а другим — не очень, выясняла «Политика Сегодня».
В новом для себя формате дебютировали Олег Хорохордин (Республика Алтай), Евгений Куйвашев (Свердловская область), Александр Никитин (Тамбовская область), Василий Голубев (Ростовская область).
Ростовский колорит
У последнего первая прямая линия получилась как в известной поговорке про блин: глава региона пытался выглядеть уверенно, но создавалось впечатление, что ответы на вопросы граждан застревали у него в горле — так часто Голубеву приходилось откашливаться, иногда прикрываясь рукой. Вроде бы губернатор просто следовал простейшим правилам этикета, но психологи подобные жесты называют поведением не совсем искренних людей. Вероятно, в случае с ростовским губернатором это было просто совпадение.
Как предположили местные журналисты, покашливания были никак не связаны с дискомфортом от мероприятия — вопросы губернатору якобы тщательно просеяли через сито цензуры. В пользу этой версии свидетельствуют отключенные комментарии под трансляцией эфира в соцсетях.
Прямой эфир с боковыми «ударами»
Слабо получилось подражать президенту у главы Калмыкии Бату Хасикова. Как отметили сами местные жители, бывший кикбоксер «лил воду» вместо ответов и казался скорее спарринг-партнером, нежели матерым профессионалом политического ринга.
В первом же раунде республиканский глава, кажется, чуть не упал в нокдаун. Сложно было объяснить заминку после вопроса о подготовке 1 сентября — Хасиков зачем-то решил уточнить, поступил ли этот вопрос от жителей республики.
Следом, будто бы желая приблизить звук гонга к окончанию поединка, главный герой прямой линии выдал витиеватый пассаж о школьном питании. Хасиков поручил проблему правительству республики и заверил, что «обязательно обратится». Куда или в кого собрался обращаться бывший спортсмен не уточнил.
Алтайское разночтение
Также похвастаться ярким и продуктивным прямым эфиром не удалось Олегу Хорохордину. Глава Республики Алтай уделил решению проблем граждан всего час, что вызвало негодование в народе: люди жаловались, что этого времени недостаточно, чтобы понять реальную обстановку в регионе и хоть как-то помочь людям.
Другим отрицательным моментом стала проблема с анонсированием прямой линии. На местном телевидении оповещали о предстоящем эфире на следующий день после его проведения. Конечно, это вопрос организационный, но претензии высказали губернатору в Instagram. Не оценили подписчики и слова Хорохордина о том, что на прямую линию он вышел «по поручению президента России». Ну зато честно сказал, зачем и почему провел эфир.
Ответами блеснуть тоже не вышло: на часть вопросов прозвучали размытые формулировки с «перепоручением» кому-нибудь. Справедливости ради стоит отметить, что и громкими обещаниям губернатор не сыпал. Напротив, заверил, что при его правлении проблема железнодорожного сообщения Алтая с другими регионами не решится, а вопросом снижения коммунальных тарифов для населения займется Минэнерго РФ в 2022 году. Но это не точно.
Триумвират лучших
Среди губернаторов нашлись и «отличники». В их числе оказались Александр Усс (Красноярский край), Александр Дрозденко (Ленобласть) и Вячеслав Гладков (врио, Белгородская область). По статистике, они чаще многих своих коллег и на регулярной основе выходят на открытый диалог с гражданами.
Например, Усс и до поручения президента проводил прямые линии с жителями края. Общаться губернатор предпочитает по старинке, в телевизионном формате. А вот его коллега Дрозденко наоборот, чаще контактирует с гражданами через социальные сети. Тем или иным способом оба демонстрируют готовность работать с населением.
Политтехнолог Алена Август объясняет столь разную готовность слуг народа к открытому формату взаимодействия с населением уровнем их навыков социальной коммуникации. Формат прямой линии требует от политиков молниеносных и четко сформулированных ответов даже на самые острые вопросы и, возможно, это «пугает» некоторых губернаторов.
Кроме того, со многими представителями власти играет «злую шутку» сила привычки ко всему готовому. Обычно политикам заранее готовят темы и ответы к выступлениям, поэтому они чувствуют себя и выглядят уверенно. Но прямой эфир непредсказуем.
«Имеет значение только одно — есть ли у тебя навыки коммуникации в сложной, практически всегда негативной среде. Готов ли четко сформулировать мысль, умеешь ли работать с возражениями, вопросами, умеешь ли быть ярким, умеешь ли приводить метафоры, сравнения. Вот тогда ты будешь красавчиком», — уверила эксперт корреспондента «Политики Сегодня».
В стрессовой обстановке ни возраст, ни пол не влияют на процесс и итог диалога, рассуждает политтехнолог. То есть молодость далеко не всегда говорит о прогрессивности, а зрелость — о консервативности.
Наглядным тому примером Август назвала губернатора Калужской области Анатолия Артамонова. Несмотря на то, что он в мае отметил 69-летие, остается открытым к обсуждению таких тем, как цифровое государство.
Одновременно с тем, резюмирует собеседник «ПС», в России хватает молодых и амбициозных политиков, которым сложно выражать свои мысли так, чтобы их потом не цитировали в ироничном ключе на просторах Сети.