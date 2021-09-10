Американский эксперт назвал условие, при котором Россия и США могут стать союзниками

Соединенные Штаты и Россия могут стать полноценными союзниками в решении одной важнейшей мировой проблемы.

Об этом в своей статье для журнала National Interest сообщил обозреватель Дуг Бэндоу, передает информационно-аналитическое издание monavista.ru.

По мнению эксперта, США в настоящее время имеет сразу несколько трудноразрешимых проблем, некоторые из которых без участия России решить вряд ли удастся. Одна из главных в этом ряду: денуклеаризация КНДР.

Именно Северная Корея может стать ключевым регионом в российско-американских отношениях, которые сейчас находятся в самой низшей точке. Поэтому Вашингтону необходимо активизировать дискуссию с Москвой и добиться ее поддержки в проблеме ядерного разоружения КНДР. Например, достичь с Москвой компромисса по Сирии и Украине.

Обозреватель считает, что сделка по Сирии и Украине с одной стороны, и по Северной Корее — с другой, является взаимовыгодной для обеих сторон.