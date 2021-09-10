Президент России приехал на церемонию прощания с главой МЧС Зиничевым

Церемонию прощания с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС посетил президент России Владимир Путин.

Министр был посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации «за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга». После прощания с Зиничевым гроб будет доставлен в Санкт-Петербург спецбортом МЧС России. Похороны начнутся в 15:00 по местному времени на Северном кладбище Петербурга.

Евгений Зиничев трагически погиб 8 сентября во время межведомственных учений в Красноярском крае. Глава МЧС пытался спасти режиссера и сценариста Александра Мельника, сорвавшегося с обрыва. Ему было 55 лет, должность он занял в 2018 году, а в 2020-м получил звание генерала армии.

Церемонию прощания с министром также посетили премьер-министр России Михаил Мишустин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и губернатор Московской области Андрей Воробьев.