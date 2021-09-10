Зампред Совбеза России Медведев проводил в последний путь главу МЧС Зиничева

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев приехал на церемонию прощания с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым.

Траурное мероприятие организовали в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС в Москве. Погибший министр будет похоронен в Санкт-Петербурге.

На церемонии прощания с Зиничевым побывали спикер Госдумы Вячеслав Володин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко и другие российские политические деятели.

Глава МЧС Евгений Зиничев бросился спасать человека из воды и погиб. Ему было 55 лет. Президент Владимир Путин присвоил Зиничеву звание героя России.