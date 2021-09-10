Церемонию прощания с Зиничевым посетил премьер-министр Мишустин

Кортеж премьер-министра России Михаила Мишустина прибыл на церемонию прощания с погибшим главой Министерства внутренних дел Евгением Зиничевым.

Траурная церемония проходит в Москве в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС. Проститься с Зиничевым приехали его родственники и друзья, а также первые лица государства. Среди них премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Глава МЧС трагически погиб 8 сентября во время межведомственных учений в Красноярском крае. Президент России Владимир Путин тоже простится с Зиничевым, передает телеканал «360».