Власти Крыма объявили о появлении нового курортного города на полуострове

Зампред Совета министров Республики Крым Евгений Кабанов в эфире проекта «На крючке» рассказал, что на полуострове построят новый курортный город.

В первую очередь, перед правительством республики стоит задача сформировать базу для строительства жилых домов и комплекс оздоровительных и туристических мероприятий.

«Сейчас у нас под руководством Хуснуллина и главы республики рассматриваем и в ближайшее время презентуем появление нового города в Крыму. Курортного», — поделился Кабанов.

В преставлении проекта, по словам вице-премьера, будет включена смета с указанием конкретных построек, сроков реализации и финансирования.

Ранее министр РФ по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков сообщил, что на территории социально-экономического развития «Надеждинская» близ Владивостока возведут город Спутник. Предполагается, что населенный пункт будет рассчитан примерно на 300 тысяч жителей.