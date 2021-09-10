Президент Украины надеется на «предметную» встречу с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

Глава украинского государства рассчитывает, что возможная новая встреча будет более «предметной», чем прошлая в «нормандском формате». По словам Зеленского, сейчас между украинцами и россиянами пропасть, однако в будущем отношения могут нормализоваться. Президент Украины также надеется на обмен удерживаемыми лицами в случае новой встречи в «нормандском формате».

Ранее Владимир Зеленский заявил о готовности Украины вступить в НАТО. По его словам, уровень военного развития страны позволяет это сделать.