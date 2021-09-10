Директор Росгвардии Золотов прибыл проститься с погибшим главой МЧС Зиничевым

Главнокомандующий войсками национальной гвардии Виктор Золотов прибыл на церемонию прощания с погибшим министром ЧС Евгением Зиничевым.

Траурная церемония проходит в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России в Москве. После гроб с телом Евгения Зиничева доставят из столицы в Санкт-Петербург. Похороны министра по чрезвычайным ситуациям пройдут на Северном кладбище. Трансляцию ведет Федеральное агентство новостей.

Проститься с Евгением Зиничевым прибыл глава Росгвардии Виктор Золотов. Также на церемонии прощания с главой МЧС присутствуют пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава кабинета министров Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время межведомственных учений в Красноярском крае. Глава МЧС России пытался спасти кинорежиссера Александра Мельника, который сорвался со скалы и упал в обрыв.