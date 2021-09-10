Участвовавший в захвате бесланской школы террорист подал прошение о пересмотре дела

Отбывающий пожизненный срок в колонии за нападение на школу в Беслане боевик Нурпаши Кулаев обратился в аппарат уполномоченного по правам человека об изменении приговора.

Кулаев находится в тюрьме, расположенной Ямало-Ненецком автономном округе, на протяжении 15 лет. Омбудсмен Северной Осетии Тамерлан Цгоев позднее сообщил, что по закону, прошение террориста будет рассмотрено в течение месяца.

Боевик участвовал в захвате школе №1 в Беслане в 2004 году. В результате действий радикалов погибли 334 человека, из которых 172 были детьми. Кулаева судили за терроризм, убийство двух и более человек и другие преступления, но позднее суд заменил мужчине смертный приговор на пожизненное заключение