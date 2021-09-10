Зеленский: Украина не получила от США прямого ответа на вопрос о членстве в НАТО

Киев не получил от Вашингтона прямого ответа на вопрос о присоединении Украины к НАТО. Об этом президент страны Владимир Зеленский заявил в рамках форума YES Brainstorming.

Украинский лидер считает, что его страна готова к вступлению в Североатлантический альянс «на уровне армии и специалистов». При этом он выразил мнение, что Киев может рассчитывать на американские власти, которые, однако, не обозначили четкую позицию по этому вопросу.

Посол Латвии в Киеве Юрис Пойканс ранее заявил, что в ЕС нет общего понимания европейской перспективы Украины. По его словам, часть стран объединения не видят оснований для присоединения бывшей страны СССР.