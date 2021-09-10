Суд указал на нарушения в апелляциях Соболь по искам Пригожина

Симоновский районный суд Москвы из-за нарушений вернул стороннице блогера Алексея Навального Любови Соболь жалобы на решения по искам бизнесмена Евгения Пригожина.

Как отмечается в заявлении пресс-службы компании «Конкорд», Соболь пыталась подать апелляции на ранее вынесенные в отношении нее приговоры по делам, которые рассматривалась в рамках судебных разбирательств с предпринимателем. Однако данные жалобы были поданы с нарушением гражданского процессуального законодательства РФ, а потому возвращены судом обратно.

Речь идет о постановлениях по искам, в которых Пригожин потребовал законной защиты чести, достоинства и деловой репутации.

«Решения по указанным делам вступили в законную силу, в связи с чем судом были выданы документы на их принудительное исполнение для предъявления в службу судебных приставов», — говорится в сообщении.

Также указывается, что юридическая служба компании «Конкорд» выразила благодарность сотрудникам Симоновского районного суда за высокий профессионализм и проделанную работу.

Ранее стало известно, что 9 сентября Симоновский суд рассмотрел еще один иск Пригожина к Соболь, в котором бизнесмен требует компенсации морального вреда за распространение информации, признанной недостоверной и порочащей.