Строительство «Северного потока — 2» завершилось утром 10 сентября

Российский трубопровод «Северный поток — 2» полностью достроен.

Об этом сообщил энергетический холдинг «Газпром». Заявление о завершении строительства было сделано в ходе утреннего оперативного совещания.

«Сегодня утром в 8:45 мск строительство газопровода "Северный поток — 2" полностью завершено», — говорится в заявлении компании.

Новостями поделился председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Ранее компания-оператор Nord Stream 2 AG уточняла, что в Балтийском море была уложена последняя труба «Северного потока — 2». После этого специалисты собирались осуществить стыковку немецкой и датской секции газопровода.