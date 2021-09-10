«Нахлебники никому не нужны»: Пушков объяснил, почему Евросоюз устал от Украины

Российский сенатор Алексей Пушков заявил об «откровенной усталости» Европы от намерений Украины пополнить ряды Евросоюза. Так он прокомментировал заявление посла Латвии в Киеве Юриса Пойканса о том, что некоторые страны-члены организации не видят оснований для расширения ЕС.

«Прибалты, к негодованию Киева, раз за разом "приземляют" Украину. То президент Эстонии, то посол Латвии в Киеве говорят очень неприятные для Киева вещи. Похоже, пошла установка из Брюсселя или Вашингтона. Европа откровенно устала от попыток Украины прорваться в ЕС. Ставят барьер. Нахлебники никому не нужны», — написал Пушков в Telegram-канале.

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Латвийский посол напомнил, что для вступления какой-либо страны в ЕС, необходимо согласие всех его 27 членов. Однако по отношению к Украине участники организации пока не пришли к такому консенсусу.

«Я не хотел бы спекулировать о десяти, 20 или 30 годах (сроках возможного принятия Украины в ЕС. — прим. ред.). Ведь на сегодня у нас нет общего понимания в Европейском союзе о европейской перспективе Украины», — заявил Пойканс в интервью газете «Европейская правда».

president.gov.ua / Офис Президента Украины

При этом те государства, которые не выступают против расширения сообщества, рассчитывают на готовность его потенциальных участников к вступлению.

«Никто не хочет получать новые проблемы», — указал он.

Если же Украина продолжит реформы и достигнет определенного прогресса, то сможет вновь поднять этот вопрос, добавил Пойканс.

«Тогда у Украины будут все основания заявить, что вы хотите чего-то большего, чем просто соглашение об ассоциации с ЕС», — подытожил дипломат.

В конце августа президент Эстонии Керсти Кальюлайд (полномочия истекают 11 октября 2021 года) заявила, что Украине понадобится 20 лет для вступления в ЕС. По ее словам, Киев пока не отвечает необходимым критериям членства.