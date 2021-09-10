Дмитрий Песков приехал проститься с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков приехал в здание Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС, чтобы проститься с Евгением Зиничевым.

Церемония прощания в Москве продлится до 10:00. Позднее тело погибшего главы чрезвычайного ведомства специальным бортом МЧС доставят в Санкт-Петербург. Похороны Евгения Зиничева состоятся на Северном кладбище города. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков простился с покойным. Пресс-секретарь президента России сообщал журналистам, что Владимир Путин обязательно проводит Зиничева в последний путь.

Глава МЧС России трагически погиб 8 сентября во время учений в Красноярском крае. Евгений Зиничев стал свидетелем, как с обрыва сорвался режиссер Александр Мельник. Он бросился ему на помощь, но сам получил смертельные травмы.