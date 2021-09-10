Спикер Госдумы Володин посетил церемонию прощания с погибшим главой МЧС Зиничевым

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин пришли проститься с погибшим министром по чрезвычайным ситуациям Евгением Зиничевым.

Церемонию прощания с главой российского ведомства также посетили родные, близкие и друзья Зиничева. Мероприятие проходит в стенах Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС. Оно продлится до 10:00 по московскому времени.

Евгений Зиничев погиб, спасая человека в Красноярском крае. Министр присутствовал на учениях в Норильске. Он увидел, как кинорежиссер Александр Мельник упал в воду и бросился на помощь.

Ранее стало известно, что похороны главы МЧС пройдут на Северном кладбище в Санкт-Петербурге. Они состоятся в закрытом для прессы режиме, рассказали на телеканале «360».