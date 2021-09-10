Ученые из США получили Шнобелевскую премию за изучение роли бороды в драке

Шнобелевскую премию получили американские ученые Итан Бесерис, Стивен Нейлуэй и Дэвид Кэрриер за исследование, связанное с ролью бороды в драке.

Специалисты проверили гипотезу, которая гласит, что люди решили отращивать бороду, поскольку не хотели получать по лицу. Ученым вручили бумажную шестеренку и копию купюры номиналом 10 трлн зимбабвийских долларов.

С получением Шнобелевской премии пользователи Сети ранее сравнили с продажей «Жуткой Аленки». Памятник из Воронежа продали на аукционе за 2,6 млн рублей, передает телеканал «360».