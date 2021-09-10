Бывший замглавы Барнаула получил девять лет тюрьмы за крупную взятку

Железнодорожный районный суд Барнаула признал виновным бывшего вице-мэра города Сергея Демина в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в прокуратуре Алтайского края.

По данным следствия, в 2019 году знакомый обвиняемого оплатил ему туристическую поездку в Испанию, а также сопутствующие расходы. В обмен на это Демин должен был помочь ему в назначении на должность руководителя предприятия «Барнаулкапстрой», 100% акций которого принадлежит администрации Барнаула.

После назначения на должность обвиняемый совместно с новым руководителем потребовали взятку в размере 15 млн рублей за беспрепятственное завершение работ у директора компании, строящей многоквартирный дом по заказу «Барнаулкапстрой». Демин получил часть денежных средств в размере 3,6 млн рублей и был задержан правоохранителями.

Постановлением суда он приговорен к девяти годам лишения свободы и штрафу в 15 млн рублей. Также фигуранту дела запрещено занимать должность в органах местного самоуправления в течение четырех лет.