Двух боевиков ликвидировали в Дагестане

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали двух вооруженных боевиков в Буйнакском районе Дагестана. Это произошло в ходе контртеррористической операции, сообщили в НАК.

Бандитов нашли в лесу, им предложили сдаться и сложить оружие, но они открыли огонь по правоохранителям. В ходе боеконтакта боевики были нейтрализованы.

«На месте перестрелки обнаружено автоматическое оружие и боеприпасы, а в машине преступников — готовое к применению СВУ», — приводит ТАСС сообщение Национального антитеррористического комитета.

Потерь среди сотрудников правоохранительных органов нет. Никто из населения не пострадал. Сотрудники ФСБ России проводят оперативно-разыскные мероприятия, а также следственные действия.

Ранее в пятницу в Дагестане был объявлен режим контртеррористической операции (КТО). Он начал действовать на некоторых участках Буйнакского района ранним утром.