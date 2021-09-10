Байден продлил введенный после терактов 11 сентября режим ЧП

Американский президент Джо Байден продлил режим чрезвычайного положения, введенный после терактов 11 сентября 2001 года. Об этом говорится на сайте Белого дома.

Глава государства продлил режим ЧП в связи с сохранением террористической угрозы для США. Сообщение об этом будет опубликовано в Федеральном реестре США и передано американскому конгрессу.

«В соответствии с законом о чрезвычайных ситуациях я продлеваю чрезвычайное положение в США на следующий год, которое было объявлено 14 сентября 2001 года», — говорится в сообщении.

Серия терактов произошла в США 11 сентября. Среди них — атака на «башни-близнецы» Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Тогда американские власти обвинили в случившемся группировку «Аль-Каида»1 (террористическая организация, запрещенная в России).

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации