Посол Латвии Пойканс: Украина не готова к членству в ЕС

Евросоюз не видит оснований для своего расширения, тем более ради Киева, который не готов к вступлению в него, заявил посол Латвии на Украине Юрис Пойканс.

По его словам, страны-члены Евросоюза имеют слишком разные взгляды о вступлении Украины. Большинство из них пока что не находят оснований для выдачи стране членства. Часть и вовсе категорически против, потому что ЕС может принимать только «готовые к вступлению» страны, к которым Украина явно не относится, сообщил посол в интервью «Европейской правде».

«Никто не хочет получать новые проблемы», — добавил дипломат.

По словам Пойканса, заявку Киева можно рассмотреть, но это будет в случае продолжающегося процесса проведения реформ в стране. Только по достижении определенного прогресса у Евросоюза будут основания принять Украину в свои ряды, заключил посол.