Аргентина разгромила Боливию в матче отбора на ЧМ благодаря хет-трику Месси

Сборная Аргентины всухую победила Боливию в матче отборочного раунда чемпионата мира по футболу — 2022. Все три мяча забил форвард «ПСЖ» Лионель Месси.

Капитан аргентинской команды отличился на 14, 65 и 89-й минутах матча. Нападающий забил 79 голов за южноамериканскую сборную, обойдя по этому показателю легендарного бразильца Пеле (77 голов).

Национальная команда Аргентины проведет следующую гостевую игру против сборной Парагвая 7 октября. Боливия в этот же день сыграет против Эквадора на домашней арене.

В рамках турнирной таблицы южноамериканского отбора на ЧМ-2022 лидерство на счету сборной Бразилии, которая выиграла все семь матчей из семи (21 очко). Вторую строчку занимают аргентинцы (18 баллов). Тройку лидеров замыкают уругвайцы, имея в арсенале 15 очков.