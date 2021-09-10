Церемония прощания с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым проходит в Москве

Торжественная церемония прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым, героически погибшим при исполнении служебного долга, началась в Москве.

Церемония проходит в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС на улице Ватутина и продлится до 10 утра. После прощания спецборт МЧС доставит гроб с телом Зиничева в Петербург, где глава министерства будет погребен на Северном кладбище. Похороны пройдут в 15:00 по местному времени.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября в Норильске, когда пытался спасти сорвавшегося с обрыва режиссера и сценариста Александра Мельника. Министр посмертно удостоился звания Героя России «за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга». Новость о внезапной гибели главы МЧС потрясла не только коллег цеху, но и многих политиков и артистов.