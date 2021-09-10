Ураган «Олаф» обрушился на побережье Мексики

Центр урагана «Олаф» сместился с Тихого океана на побережье Мексики. Стихия бушует в штате Южная Нижняя Калифорния, сообщили в Национальной службе гражданской защиты.

Максимально опасное положение зафиксировано в центральной и южной части мексиканского штата. Граждан призвали не подходить близко к окнам. Согласно сообщениям Национальной комиссии по водным ресурсам, скорость ветра в эпицентре урагана варьируется от 150 км в час до 185 км в час.

«Оставайтесь в безопасности в своем доме или временном убежище, пока власти не укажут, что опасность миновала», — рассказали в Службе гражданской защиты Мексики.

Согласно сообщениям властей, город Ла-Пас до 05:00 часов пятницы на время остановил работу международного аэропорта. В штате объявлена тревога. Школьные занятия и работа государственных учреждений отменена. Кроме сильного ветра северо-западу Мексики угрожают проливные дожди и оползни.