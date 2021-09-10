Около 200 тысяч военных приступили к учениям «Запад-2021» в России и Белоруссии

Российско-белорусские военные учения «Запад-2021» начались сразу на 14 полигонах России и Белоруссии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Тренировочные мероприятия будут проходить на территории от Балтийского моря до Воронежской и Нижегородской областей. В учениях принимают участие не только российские и белорусские военнослужащие, но и специалисты из Армении, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии. Оперативные группы офицеров также прибыли из Узбекистана, Пакистана и Шри-Ланки.

«Из них на территории Республики Беларусь в учении задействовано 12800 человек, в том числе до 2500 российских военнослужащих, более 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники, в том числе около 140 танков, до 110 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов», — уточнили в ведомстве.

Главной целью учений является проверка слаженных действий войск России и Белоруссии для обеспечения безопасности стран. Москва неоднократно обращала внимание, что «Запад-2021» носит исключительно оборонительный характер.