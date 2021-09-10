Базу ВВС США в Огайо временно закрыли из-за сообщений о стрельбе

Стрельба произошла на территории базы ВВС США в штате Огайо. В результате инцидента было принято решение ввести режим чрезвычайной ситуации, заявили военнослужащие.

Происшествие случилось на базе Райт-Паттерсон. По сообщениям местных изданий, персонал объекта призвали найти укрытие. Объект временно закрыт.

«Примерно в 21:25 (04:25 по Москве. — Прим. ред.) поступили сообщения о стрельбе в Национальном центре воздушной и космической разведки в зоне А авиабазы Райт-Паттерсон», — следует из заявления.

На данный момент силы безопасности проводят проверку здания на наличие угрозы. Данных о возможных жертвах и пострадавших не приводилось.