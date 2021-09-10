Байден и Цзиньпин по телефону обсудили конкуренцию между Пекином и Вашингтоном

Президенты США и Китая Джо Байден и Си Цзиньпин провели «широкие стратегические переговоры» по телефону, в ходе которых обсудили конкуренцию между странами, передали в Белом доме.

Телефонный диалог произошел накануне. В ходе беседы обсуждались также интересы Пекина и Вашингтона, ответственность двух стран перед тем, чтобы гонка между державами не превратилась в конфликт.

«Лидеры провели широкие стратегические переговоры, в ходе которых обсудили сферы, в которых наши интересы совпадают, и области, где наши интересы, ценности и перспективы расходятся», — следует из сообщения.

Президент США и председатель КНР «договорились сотрудничать в обоих вопросах». Во время беседы Байден также указал на приверженность Белого дома своим взглядам в обеспечении мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.