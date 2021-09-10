Байден обрушился с критикой на невакцинированных американцев

Непривитые американцы должны в срочном порядке пройти вакцинацию от коронавируса. Такое заявление сделал президент США Джо Байден.

Это выступление стало одним из немногих, когда американскому лидеру не понадобились подсказки. Байден даже не уснул во время брифинга. В своем обращении лидер США пригрозил американцам и заявил, что в стране созданы все условия для комфортного прохождения вакцинации.

«Мы были терпеливы, но терпение на исходе. Отказ всем нам дорого обходится», — сурово заявил Байден.

По его словам, иммунизацию в Соединенных Штатах прошли уже более 200 млн человек. Однако этого мало для достижения положительного результата. Байден призвал всех американцев немедленно вакцинироваться, добавив что все препараты от SARS-CoV-2, распространяющиеся в стране одобрены, а сама процедура безопасная и бесплатная.