РВИО обнародовало документы сорвавшего план «Барбаросса» Смоленского сражения

Российское военно-историческое общество (РВИО) рассекретило и опубликовало документы, связанные со Смоленским сражением 10 сентября 1941 года в период Великой Отечественной войны.

Подборка содержит карты боевых действий, приказы, оперативные сводки, боевые и политдонесения. Научный директор РВИО Михаил Мягков полагает, что обнародованные материалы вызовут интерес не только у ученых, но и у широких слоев населения, передает ТАСС.

«Документы раскрывают ту крайнюю степень ожесточенности боев и самоотверженности, с которой солдаты и командиры Красной Армии преградили путь германской группе армий "Центр" на территории Смоленщины и ряда соседних с ней областей», — пояснил Мягков.

Смоленское сражение длилось около двух месяцев. Советским солдатам удалось сорвать план фашистов «Барбаросса». Исследовательскую работу по поиску и сбору документов провели специалисты РВИО при поддержке сотрудников Центрального архива Министерства обороны России.