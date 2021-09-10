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Президент Сербии Вучич назвал большим ударом гибель главы МЧС России Зиничева

Президент Сербии Вучич назвал большим ударом гибель главы МЧС России Зиничева

Гибель главы МЧС России Евгения Зиничева стала большим ударом для всех граждан Сербии. Об этом заявил глава государства Александр Вучич.

Он выразил соболезнования сослуживцам, друзьям и родственникам министра. Президент также отметил, что смерть Зиничева является для него личной трагедией.

«У нас всегда было хорошее сотрудничество с Министерством чрезвычайных ситуаций РФ. Когда было наводнение в Сербии и пожары, они всегда были готовы помочь», — заявил Вучич.

Российские спасатели неоднократно помогали жителям Сербии и восхищали их своей отвагой. Президент вспомнил поразивший его случай на реке Колубару.

«Я не мог взглянуть на реку, я боялся сделать это, а он спрыгнул с моста. Никогда не забуду эту сцену. Эта сцена — символ дружбы, мужества и нашего сотрудничества», — вспомнил Вучич.

Евгений Зиничев погиб в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Церемония прощания с министром пройдет 10 сентября в Москве.