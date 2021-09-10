Выведший сборную России в полуфинал Евро-2008 Хиддинк завершил карьеру тренера

Нидерландский тренер и бывший наставник сборной России по футболу Гус Хиддинк объявил о завершении тренерской карьеры. Специалисту в скором времени исполнится 75 лет.

Последним пристанищем Хиддинка была сборная Кюрасао. Весной этого года тренер переболел коронавирусом, в результате чего его место временно занимал Патрик Клюйверт.

Нидерландский тренер был у руля сборной России с 2006 по 2010 год. Период наставничества Хиддинка по праву считается одним из лучших времен отечественного футбола. На чемпионате Европы в 2008 году нидерландец вывел россиян в полуфинал первенства, где отечественные футболисты впервые добились бронзовых медалей. На Евро-2008, под руководством тогдашнего тренера многие российские игроки смогли раскрыться, и их пригласили представлять цвета европейских топ-клубов. После громкого успеха болельщики сборной России ласково прозвали Хиддинка «Гус Иванович».