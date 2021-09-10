Эрдоган под видом помощи странам Африки завоевывает места для баз турецких ВС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган активно продвигает свои интересы на африканском континенте. Он маскирует воинственную стратегию по созданию новой империи под «дружбу».

Эрдоган недавно в очередной раз посетил страны Африки, где в ходе различных мероприятий заявлял, что «африканские братья нуждаются в настоящих друзьях и уважении». Анкара предпочитает «дружить» с малоразвитыми регионами, так как получить любовь их жителей проще всего, для этого достаточно гуманитарной помощи, передает Федеральное агентство новостей.

Турция в Африке вторглась в зону интересов Франции, после чего между странами началось противостояние. С 2014 по 2019 годы Европа предоставила африканскому континенту 8 миллиардов долларов, Анкара же смогла выделить только 61 миллион долларов, однако последняя регулярно наращивает эти обороты.

Помощь Турции вовсе не является благотворительностью. Так на территории Сомали после спасения страны от голода появилась военная турецкая база. Широко известна и позиция Анкары в Ливии. Государство активно поддерживало Правительство национального согласия (ПНС), снабжая его своим флотом и вооружением.