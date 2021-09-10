Дипломат Небензя: решать судьбу Афганистана могут только его жители

Только афганцы вправе принимать решения о судьбе своей страны. С таким заявлением выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

По его словам, последние события в Афганистане демонстрируют, что его жители не приемлют, чтобы республикой руководил кто-то извне. Об этом он сообщил во время своего выступления на заседании Совета Безопасности по Афганистану.

«Произошедшее свидетельствует о том, что афганское общество не приемлет внешнего управления путями своего развития. Только сами афганцы могут решить судьбу своей страны. При этом эти решения должны приниматься на инклюзивной основе с учетом интересом всех слоев общества...», — заявил постоянный представитель России при ООН.

Дипломат также отметил надежду России на то, что новое правительство Афганистана будет в первую очередь отвечать нуждам народа. Это является залогом стабильности в стране, заключил Небензя.