Глава СОМБ Иванов объяснил потребность Пятой республики в антироссийской пропаганде

Французский портал Corbeau News опубликовал фейк о российских инструкторах в ЦАР. По словам главы СОМБ Александра Иванова, Франция распускает слухи из-за своего бессилия.

Специалисты ранее заблокированного в Центральноафриканской Республике Corbeau News занимались распространением ложной информации о россиянах в стране. Отечественные инструкторы готовят личный состав силовых ведомств в ЦАР по просьбе правительства и с разрешения Совета Безопасности ООН. Но спекуляции на теме присутствия россиян в республике продолжаются, передает Федеральное агентство новостей.

«В очередной раз произошел информационный вброс против сотрудников Содружества офицеров за международную безопасность. Французское издание Corbeau News решило выдумать новое чудовищное преступление, к которому якобы могли быть причастны инструкторы», — отметил Иванов в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники портала, по словам Иванова, давно не были в ЦАР и не понимают сути происходящего. И хотя Россия готова к сотрудничеству в республике, французские СМИ пытаются и дальше распространять фейки.

«Мы понимаем, что это происходит от бессилия Франции, теряющей страну за страной. Я лишь наблюдатель, но вижу, что ЦАР, Чад.., которые ранее были под ее полным контролем, на наших глазах поднимают головы и выбирают собственный путь», — уточнил Иванов.

Несмотря на попытки повлиять на общественное мнение через фейки, Франции не удается дискредитировать Россию. Глава СОМБ намерен призвать все СМИ к ответственности за дестабилизацию обстановки в республике и распространении ложных данных о работе россиян в ЦАР.