Киев, разорвав контакты с Москвой и полностью доверившись Вашингтону, сам поставил себя в положение «рыбы на сковородке», которой в любом случае предстоит стать пищей для других стран.

Об этом рассуждают авторы китайского издания Sohu, отмечая, что Соединенные Штаты Америки стремится стать мировым гегемоном и для этого пытается подчинить себе политическую волю других государств.

Но Москва никогда не ела из рук Вашингтона и своим «непослушанием» регулярно вызывает неудовольствие Белого дома. Соединенные Штаты, пытаясь заставить Россию подчиниться, используют самые разные инструменты – от жестких санкций до «заигрывания» с соседями России. И в этой игре Украина превратилась в опасное оружие в руках Америки.

«Киев давно стремится избавиться от любых связей с Москвой и вступить в НАТО. Пытаясь исполнить эту мечту, Украина делает все, чтобы сблизиться с Соединенными Штатами», — говорится в статье Sohu, перевод которой на русский язык приводит издание «ПолитРоссия».

Как напоминают китайские авторы, недавно украинский президент Владимир Зеленский наконец встретился с главой Белого дома Джо Байденом, к чему так долго стремился, но он не смог воспользоваться появившимся у него шансом.

Результатом встречи Зеленского и Байдена стало соглашение о военной помощи на 60 миллионов долларов, что, по мнению аналитиков, является каплей в море украинских потребностей, особенно, если вспомнить о миллиардных вливаниях в Афганистан и последующем позорном завершении американской военной миссии в этой стране.

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Также Зеленскому не удалось добиться от Вашингтона и обещаний помешать воду в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток – 2», хотя именно этом, по мнению экспертов, было главной целью визита украинского президента в США.

На фоне неудач украинских властей особое внимание китайские авторы уделяют тому, что Россия, обладающая внушительной военной мощью, наглядно демонстрирует свою готовность при необходимости пресечь все нападки на свои национальные интересы и опасные провокации на своих границах.

Такой демонстрацией, в частности, станут масштабные военные учения «Запад-2021», которые Россия и Белоруссия начнут на днях.

При этом Вооруженные силы РФ располагают высокоэффективной боевой авиацией, передовой бронетехникой и передовым гиперзвуковым оружием, равного которому пока нет ни у кого в мире. Все это, уверены авторы Sohu, должно внушать серьезное беспокойство Украине, которая упорствует в своей жесткой антироссийской позиции.

«Не будет преувеличением сказать, что Украина превратилась в рыбу на сковороде. Что бы она ни делала, ей суждено стать блюдом для других стран», – заключают китайские аналитики.

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

И к такому незавидному положению Украину привела именно недальновидная внешняя политика Киева, который предпочел подчиниться политической воле США, отказавшись при этом от диалога с Россией. В результате Украина оказалась в капкане, так как маленькому государству, которое предает одну большую страну ради того, чтобы подчиниться другой большой стране, никогда не добиться успеха, уверены китайцы.