Пушков назвал разговоры об отказе от газа и нефти «энергетическими фантазиями»

Все разговоры о возможном полном переходе на «зеленые», то есть экологически чистые и возобновляемые источники энергии, являются пока преждевременными, так как в обозримом будущем невозможно будет отказаться от использования нефти и газа.

Об этом в личном Telegram-аккаунте пишет председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Разговоры об "энергетической революции", отказе от нефти и газа, переходе на "зеленые" источники энергии, и даже о "смене мировых элит" — это из области энергетических фантазий, прогрессисткой риторики и сильно преувеличенных ожиданий», — уверен сенатор.

Также Пушков напоминает, что в нынешней реальности ни один из существующих сейчас процессов выработки энергии не обходится без использования ресурсов, в основном углеводородных. Даже уголь, который первым начали хоронить, как топливо, теперь оказался вновь востребованным.

Изменить существующую реальность, по мнению сенатора, будет очень сложно и на это потребуется длительное время. И все это время – очень долгое, по мнению Пушкова, время – человечество по-прежнему будет использовать нефть и газ.

ФБА «Экономика сегодня» /

Напомним, в последние дня цены на энергоресурсы в Европе обновили рекорды. Как заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии российский лидер Владимир Путин, на свободном европейском рынке стоимость тысячи кубометров газа на споте превысила 650 долларов. И в этой ситуации, добавил президент РФ, в выгоде оказались те, кто заключил с Россией долгосрочные контракты на поставку газа, например, Германия, в условиях резкого роста цен на голубое топливо получает его не по 650, а по 220 долларов за тысячу кубов.