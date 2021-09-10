Мирошник: Украина пытается отвести от себя обвинения в терроризме

Киев, понимая, что в будущем Украина может быть признана террористическим государством, пытается сыграть на опережение, и именно с этим связано обращение Верховной рады в Совет безопасности ООН с призывом признать ГРУ и ФСБ террористическими организациями.

С таким заявлением в эфире телеканала «Россия -1» выступил советник главы МИД Луганской Народной Республики Родион Мирошник.

«Постановление Верховной рады, связанное с обращением в ООН о признании ФСБ и ГРУ террористическими организациями – это не смех, это стремление, то есть – всяк другого мнит уродом, это желание указать пальцем – кто громче всех кричит "держи вора"», — отметил представитель ЛНР.

Также Мирошник напомнил, что ранее Федеральная служба безопасности зафиксировала взрыв на газовой магистрали в Крыму. А на территории ЛНР, по его словам, только в текущем году произошло два-три похожих подрыва магистральных газопроводов. Кроме того, под постоянными обстрелами находится инфраструктура республики – центры, отвечающие за водоснабжение, электроснабжение и тому подобное. Например, регулярно обстреливается Донецкая фильтровальная станция.

Федеральное агентство новостей /

Украина, подчеркнул Мирошник, с весны 2014 года и по настоящее время целенаправленно истребляет население Донбасса, то есть нарушает правила ведения войны.

«Это военное преступление, когда людей лишают воды, света, газа – это истребление, и за это не наступает амнистия. В Римском статуте – это значится отдельным пунктом, и Украина, пытаясь принять это постановление, обратиться к ООН, она пытается выгородить себя в том, что они совершают теракты на территории Крыма, они совершают теракты на территории ЛНР и ДНР, они всячески издеваются над людьми, именно над мирными жителями», — объяснил представитель Луганской Народной Республики.

По его словам, война войной, когда боевые действия ведутся военными против военных. Но Украина осознанно превращается в государство, которое на официальном уровне поддерживает и даже готовит террористические акты, направленные против гражданского населения, чтобы мирные люди гибли, оставались без средств к существованию и без средств обеспечения. Государство, которое занимается подобным вещами – это государство-террорист.

Федеральное агентство новостей /

«Государство, которое готовит, причем при помощи иностранных советников, готовит на Яворовском полигоне, на полигоне "Азова", они готовят войска спецопераций. Эти войска спецопераций выполняют именно такие функции, подрывая инфраструктурные вещи, стараясь нагадить тем людям, которые и так восьмой год живут в состоянии войны. То есть ваше государство, ваши военные, они выполняют именно эту функцию», — обратился Мирошник к украинским экспертам.

Именно Украина, по его словам, воюет с мирным населением, воюет с детьми, обстреливая школы и подрывая газопроводы. И за все, чем Украина занимается последние годы, она обязательно будет привлечена к ответственности и понесет наказание, заключил Мирошник.