Третью часть фильма о социологе Шугалее показали в кинотеатрах Петербурга

Ряд петербургских кинотеатров начал показ фильма «Шугалей — 3». Он основан на истории российского социолога Максима Шугалея, который провел более года в ливийской тюрьме.

Сюжет закручен вокруг героев предыдущих двух частей. Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан получили сообщения от бывшего управляющего банком в Триполи Фарида, который обещает поделиться ценной информацией. Он назначает им встречу в Каире, однако на глазах главных героев Фарида похищают неизвестные.

Настоящие Шугалей и Самер познакомились с исполнителями ролей по приезду в Москву. Актеры Кирилл Полухин и Олег Абалян рассказали, что местами приходилось додумывать образы героев, но они старались передать их с максимальной точностью.

«Когда мы с Самером встретились, то поговорили об образе, который у меня получился. Выяснилось, что где-то было точное попадание, где-то ситуации, которые были в кино, немного отличались от жизненных», — поделился Олег Абалян, примеривший на экране роль Самера.

Третий фильм о Шугалее пришлось снимать в сжатые сроки, признался режиссер картины Михаил Вассербаум. Съемочный процесс проходил в пустыне при весьма неблагоприятных погодных условиях, однако это не смутило актеров, пишет Федеральное агентство новостей. Все они выразили готовность принять участие в продолжении киносаги, если такая идея появится.