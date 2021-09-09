Встреча Путина и Лукашенко в Кремле длилась более трех часов

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле. Их встреча продолжалась 3 часа 11 минут.

Владимир Путин попросил Александра Лукашенко приехать в Москву для подведения итогов работы по формированию Союзного государства. Переговоры состоялись в Кремле 9 сентября. По словам президента России, встреча была насыщенной и конструктивной.

«Президенты завершили общение», — расскахал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Лидеры России и Белоруссии обсудили договоренности, которые не связаны с политической ситуацией в двух странах. Президенты должны были обсудить развитие двусторонних отношений и поговорить об обстановке в Афганистане. После переговоров главы Владимир Путин и Александр Лукашенко должны провести пресс-конференцию, отметили в Кремле.