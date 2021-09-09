Александр Асафов отметил рост доверия москвичей к электронному голосованию

Московские избиратели начали больше доверять системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), заявил российский политолог Александр Асафов.

Эксперт считает, что жители столицы привыкли пользоваться цифровыми ресурсами в повседневной жизни, поэтому цифровизация России положительно повлияла на продвижение электронного голосования среди москвичей.

«Люди привыкли пользоваться доставкой продуктов, люди привыкли доверять государственным информационным сервисам, Госуслугам и похожим сервисам», — отметил эксперт.

Александр Асафов подчеркнул, что доверие граждан к цифровым услугам значительно повлияет на явку на ДЭГ. Плюс ко всему новая система голосования поможет привлечь к выборам тех, кто до этого не планировал принимать участие в избирательном процессе. Речь идет о 40% москвичей, которые до этого не голосовали по разным причинам, заключил политолог во время круглого стола на тему: «На финишной прямой. Прогноз расклада в будущей Госдуме».

Выборы в Госдуму России будут проходить в течение нескольких дней — 17, 18, и 19 сентября.