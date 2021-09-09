Тяжесть преступления может лишить террориста Кулаева шансов на пересмотр приговора

Депутат Госдумы Михаил Емельянов оценил шансы бесланского террориста Кулаева на пересмотр приговора. По его мнению, тяжесть преступления не позволит изменить вердикт суда.

Накануне единственный выживший в Беслане террорист Нур-Паши Кулаев обратился в аппарат Уполномоченного по правам человека Северной Осетии с просьбой пересмотра материалов своего уголовного дела, передает NEWS.ru. Данное требование он мотивировал тем, что его правозащитник Альберт Плиев плохо выполнил свою адвокатскую работу. Депутат Госдумы Михаил Емельянов считает, что пересмотр приговора невозможен ввиду тяжести совершенного преступления.

«Я думаю, что никакого пересмотра быть не может. С законодательной точки зрения он имеет на это право, но с моральной точки зрения и политической этого быть не может», — решительно заявил он.

Нур-Паши Кулаев является единственным террористом, который выжил в Беслане осенью 2004 года. Верховный суд Северной Осетии приговорил его к смертной казни, однако из-за моратория решение было заменено на пожизненное заключение.

Теракт в Беслане случился 1 сентября 2004 года. Террористы Шамиля Басаева захватили школу №1 и потребовали встречи с рядом высокопоставленных лиц, освобождения арестованных боевиков, вывода федеральных войск из Чечни и признания независимости Чеченской республики Ичкерия (террористическая организация, запрещена в РФ). Жертвами боевиков стали 334 человека, 186 из которых — дети, а также десять сотрудников спецслужб.