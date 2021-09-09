Россиянка Сидорова победила в финале Бриллиантовой лиги в прыжках с шестом

Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова одержала победу в соревнованиях по прыжкам с шестом в финале Бриллиантовой лиги.

Финал Бриллиантовой лиги проходит в Цюрихе. Лучший результат в соревнованиях по прыжкам с шестом продемонстрировала россиянка Анжелика Сидорова. Легкоатлетка, прыгнув сначала на 4,96 метра, а затем доведя высоту до 5,01 метра, стала обладательницей нового мирового рекорда.

Второе место в финале Бриллиантовой лиги заняла Катерина Стефаниди. Результат легкоатлетки из Греции составил 4,77 метра. Замкнула тройку лидеров словенка Тина Шутей, взявшая высоту 4,67 метра.