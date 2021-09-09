Политолог Стариков рассказал о вербовке беглого банкира Железняка западными спецслужбами

Иностранные спецслужбы зачастую стараются финансировать проекты, направленные против оппонентов Запада, за счет представителей соответствующих государств.

Появление сбежавшего из России банкира Александра Железняка в составе руководства Anti-Corruption Foundation (AFC) и есть пример данной схемы. По информации RT, зарегистрированная в Массачусетсе организация считается американским клоном «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК1) (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ).

Руководителями нового проекта также являются два соратника осужденного блогера Алексея Навального — Леонид Волков и Владимир Ашурков. Оба они объявлены Россией в международный розыск. Экс-совладелец «Пробизнесбанка» Александр Железняк покинул родину после того, как стал фигурантом уголовного дела о хищении 28 млрд рублей.

Банкира ранее ничего не связывало с представителями ликвидированного ФБК, поэтому есть вероятность, что после побега из РФ его могли завербовать иностранные спецслужбы, заявил публицист и политолог Николай Стариков корреспондентам ФАН. Эксперт раскрыл подробности схемы вовлечения резидентов противостоящих Западу стран в экстремистские проекты.

«Находят какого-нибудь проворовавшегося банкира или бизнесмена, который убежал в Лондон, далее в ходе задушевной беседы становится понятно: либо он финансирует тот проект, про который они говорят, либо он будет лишен ВНЖ, всех денег или возможности ими пользоваться», — объяснил Стариков.

По мнению политолога, то, что среди «руководителей-навальнистов» появляется новая персона, выглядит весьма странно. Банкир Железняк мог согласиться на это условие ради стремления получить защиту от экстрадиции или иные гарантии безопасности, заключил Стариков.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России