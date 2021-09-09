Необычная худоба Ким Чен Ына поразила участников военного парада в КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын сильно похудел. На перемены в его внешности обратили внимание участники ночного военного парада, приуроченного к 73-й годовщине основания страны.

Новый облик главы государства удивил жителей Северной Кореи. Ким Чен Ын появился на мероприятии не в привычном кителе в стиле основателя КНР Мао Цзэдуна, а в светло-сером костюме с галстуком. На фотографиях с парада, опубликованных Центральным телеграфным агентством Кореи, видно, насколько изменилась фигура политика с января 2021 года. Зарубежные СМИ отметили, что лидер республики выглядит «поразительно хорошо».

Ким Чен Ын во время мероприятия помахал присутствующим рукой, однако не стал произносить торжественную речь. Этой чести был удостоен секретарь Рабочей партии Кореи Ри Иль Хван. На параде также не было продемонстрировано каких-либо новых образцов вооружения.

Кадры с площади имени корейского революционера Ким Ир Сена свидетельствуют о том, что празднование было сдержанным. Оно выделялось лишь появлением марширующего отряда в комбинезонах химзащиты. Речь идет об участниках подразделения экстренной профилактики заболеваний. Следует отметить: по информации официального Пхеньяна, коронавируса в республике нет.