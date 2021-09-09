Финансовая поддержка кабмина ускорит возведение Шкиперской и Витебской развязок в Петербурге

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин принял решение о финансировании из федерального бюджета проектов губернатора Александра Беглова по строительству дорожных развязок в Петербурге.

Финансовую поддержку получат проекты по строительству Шкиперской и Витебской развязок в Северной столице. Об этом стало известно на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Автоэксперт Дмитрий Попов оценил решение Правительства России выделить деньги на реализацию идей губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

«Развязка на Шкиперском протоке — это второй съезд с ЗСД. Василеостровский район будет рад этому обстоятельству. Огромная пробка стоит при выходе с Васильевского в нынешнюю развязку в сторону Приморского района. Больше дорог — хорошо, разгрузим эту развязку», — заявил в беседе с Невскими Новостями Попов.

Автоэксперт считает, что федеральная поддержка существенно повлияет на сроки ввода объектов в эксплуатацию. Витебскую развязку начали строить еще весной. По мнению собеседника редакции, теперь ее точно сдадут быстрее.

Глава Петербурга Александр Беглов уже подчеркивал важность проектов. Новая магистраль от ЗСД до Ленинградской области уведет автомобильный трафик с улиц города на федеральные трассы.