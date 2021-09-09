Пермский штаб Навального попытался перезапустить свою деятельность после смены названия

Сторонники Алексея Навального не отчаялись после объявления структур блогера вне закона и попытались перезапустить деятельность «региональных филиалов».

Редакция ФАН направила запрос в прокуратуру в связи с «ребрендигом» пермского штаба Навального1 (структурное подразделение ФБК2 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в РФ). Как стало известно журналистам, штаб возобновил работу под вывеской «Пермь 36,6». Название проекта содержит в себе еще и реверанс местному музею политических репрессий «Пермь-36».

Запуск нового проекта анонсировал бывший руководитель пермского штаба Сергей Ухов, у новой структуры его стараниями уже появился YouTube-канал с «расследованиями», который амбициозно претендует на звание первого свободного СМИ в Пермском крае.

«Мы зависим только от вас и существуем на ваши пожертвования», — написал Ухов под первым роликом на YouTube-канале, намекая на то, что донат подписчиков будет совсем не лишним.

Сам Ухов и его сторонники уже неоднократно попадали в поле зрения правоохранительных органов за поддержку антироссийских проектов Навального и участие в несогласованных акциях. Не исключено, что после распада главного штаба в Москве, которым руководил Леонид Волков до своего побега из России, структуры скандального блогера будут действовать как спящие ячейки в регионах и из-за границы.

ФАН направил запрос в ГУ МВД Пермского края и горпрокуратуру по поводу ребрендинга штаба Навального с просьбой принять соответствующие меры в отношении экстремистской организации.

1 Входит в перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности; признаны в России экстремистскими и запрещены на территории страны

2 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России