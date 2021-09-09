Философ Дзермант назвал учения «Запад-2021» вынужденной реакцией на активность НАТО

Совместные учения Белоруссии и России «Запад-2021» не являются актом агрессии, но ясно дают понять странам Запада, что не стоит вести диалог с позиций силы с Москвой и Минском.

Таким мнением поделился белорусский философ и публицист Алексей Дзермант. В качестве приглашенного эксперта он принял участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», которую посвятили учениям и реакции стран Европы на них.

Дзермант подчеркнул, что «Запад-2021» — это вторые по масштабу учения, проведенные на постсоветском пространстве, однако они не угрожают ни одной из стран и носят исключительно ответный характер. Минск и Москва показывают свою боеспособность странам НАТО, чтобы отбить у них желание и дальше пытаться вести с ними диалог с позиции силы и агрессии.

«Наши учения — это ответ, но ответ, который не мы провоцируем. Мы вынуждены реагировать на то, что делают к западу от наших границ», — объяснил Дзермант.

Ранее польские СМИ забили тревогу и указали, что совместные учения «Запад-2021» сильно беспокоят страны ЕС, поскольку являются «крупной имитацией войны на европейской территории». Аналитики отмечают, что сам размах учений вселяет страх в западных политиков, хотя Минск и Москва неоднократно подчеркивали мирную направленность тренировочных маневров.