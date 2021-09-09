Руководитель Astra Militarum указал на недовольство африканцев колониальной политикой Парижа

Африканские страны все больше демонстрируют антифранцузские и антизападные настроения, так как им надоела колониальная политика Парижа.

Таким мнением поделился руководитель Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик. Как передает Федеральное агентство новостей, прямым свидетельством такому тезису является не только недавний военный переворот в Гвинее, но и все последние события, происходящие в африканских государствах. Например, протесты в Мали также были связаны с деятельностью Франции. Жители этой страны продолжают добиваться вывода миротворцев ООН (МИНУСМА), которые находятся в государстве с 2013 года.

«Далеко не секрет, что Елисейский дворец продолжает рассматривать Африку как свой традиционный «задний двор», на котором, по их логике, могут властвовать силы, либо прямо спонсируемые Пятой республикой, либо действующие в фарватере ее интересов», — считает Комиссар Яррик.

Военный эксперт указал на недовольство африканцев колониальной политикой Парижа. Им претит деятельность Франции на континенте, так как она имеет лишь одну цель — выкачка денег и природных ресурсов из африканских стран. Теперь же протесты гражданских жителей поддерживают военные. Лидер новой гвинейской власти полковник Мамади Думбуйя является одним из таких примеров.