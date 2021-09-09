«Безопасность не важна»: журналист Зыков оценил утечку данных из приложения «Навальный»

Команду осужденного блогера Алексея Навального не волнует информационная безопасность собственных интернет-продуктов, уверен журналист Владимир Зыков.

Не так давно стало известно, что в интернет попали личные данные пользователей приложения «Навальный». Некоторые Telegram-каналы при этом сообщили, что Леонид Волков, соратник осужденного блогера Алексея Навального, в работе использует IP-адреса других государств.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей сетей и мессенджеров Владимир Зыков уверен, что команду Навального не волнует информационная безопасность собственных продуктов. Они делают все для того, чтобы извлекать выгоду от использования своих программ, считает он.

«Безопасность для команды Навального — не первостепенная задача. Им главное, чтобы люди использовали их сервисы, и чтобы они с их помощью пошли и проголосовали за кого им надо, ну и так далее», — цитирует его Федеральное агентство новостей.

Глава Ассоциации пользователей сетей и мессенджеров отметил, что утечка данных о пользователях является не первой. При этом соратники Навального комментируют подобные инциденты спустя месяц или же предпочитают уйти от темы, добавил Зыков.

«Очевидно, сервисы не имеют ничего общего с безопасностью», — отметил он.

Каждый житель России самостоятельно решает, пользоваться ему приложением или нет. Однако при этом нужно понимать, что данные пользователей находятся под угрозой, добавил Зыков.